"М.Видео-Эльдорадо" к 2026 году удвоит автопарк за счет грузовиков Sollers и ГАЗ

Ожидается, что к концу 2025 года у компании будет свыше 500 автомобилей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Группа "М.Видео-Эльдорадо", которая объединяет две российские сети бытовой техники и электроники, планирует до конца 2025 года увеличить количество собственных автомобилей более чем вдвое - до более 500 единиц - за счет покупки техники Sollers и ГАЗ, сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

"М.Видео-Эльдорадо" планирует на конец 2025 года нарастить количество грузовиков в своем автопарке. Компания станет одним из первых пользователей грузовиков Sollers Atlant, а также закупит машины ГАЗ", - рассказали в компании.

К концу 2023 года автопарк ретейлера будет насчитывать более 200 машин (вырастет на 45% к уровню на начало 2023 года), а к концу 2025 года компания нацелена на увеличение количества автомобилей вдвое - до более 500. Расширять собственный автопарк планируется по модели операционного лизинга. Планируемые инвестиции в это направление ретейлер не раскрывает. Автопарк укомплектован и расширяется за счет автомобилей российского производства.

По итогам 10 месяцев 2023 года "М.Видео-Эльдорадо" совершила почти 2 млн доставок, на собственный сервис пришлась каждая 10-я. Компания отметила, что спрос на доставку и установку техники за год увеличился на 40% - установка особенно актуальна для климатической техники, холодильников, стиральных и посудомоечных машин.

Расширение автопарка направлено как на развитие сервисного направления, так и на повышение скорости и качества обслуживания: увеличение парка техники позволяет расширять доставку и установку техники. Руководитель департамента физических сервисов группы Андрей Агапов отметил, что ретейлер планирует развивать комплексный подход своей работы и масштабировать сервисный бизнес.

"Мы отдаем предпочтение проверенным и надежным моделям грузового транспорта отечественного производства. Это гарантирует безопасные и комфортные условия работы водителей, а также сохранность грузов и качество предоставляемых услуг для наших клиентов", - пояснил ТАСС Агапов.