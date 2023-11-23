23 ноября, 05:08

Бюджет Забайкалья на 2024 год приняли в первом чтении с дефицитом в 7,8 млрд рублей

Основным приоритетом бюджета станут социальные расходы

ЧИТА, 23 ноября. /ТАСС/. Бюджет Забайкальского края на 2024 год приняли на заседании регионального законодательного собрания в первом чтении с дефицитом в размере 7,8 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Большинством проект закона края принят в первом чтении, будет оформлено постановление", - сказал председатель заксобрания Юрий Кон.

Министр финансов региона Вера Антропова в своем докладе сообщила, что в законопроекте доходы на 2024 год составляют 103,1 млрд рублей. Однако после принятия федерального закона о бюджете было решено увеличить объем безвозмездных поступлений в казну региона на 19,5 млрд рублей. Эти поправки будут внесены до 5 декабря.

"Расходы бюджета предусмотрены в объеме 110,9 млрд рублей. <…> Объем дефицита в 2024 году - 7,8 млрд рублей. По данным показателям госдолга и дефицита мы выполняем все нормы бюджетного законодательства", - подчеркнула Антропова.

Основным приоритетом бюджета на 2024 год станут социальные расходы: заработная плата, меры поддержки населения, в том числе участников специальной военной операции, инфраструктурные и инвестиционные проекты, а также реализация национальных проектов. Кроме того, с 1 января будут проиндексированы все публичные нормативные обязательства на плановый уровень инфляции 4,5%. Почти 67 млрд рублей, или 58% от всех расходов, будут направлены на социальные программы. Резервный фонд правительства Забайкальского края сохранится на ежегодном уровне и составит 100 млн рублей. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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