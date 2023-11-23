23 ноября, 07:28

В Якутии примут программу развития беспилотных авиационных систем в 2024 году

По словам зампредседателя правительства республики Анатолия Семенова, среди задач - со следующего года внедрять БПЛА в реальный сектор экономики

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают принять в 2024 году региональную программу развития беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов на форуме "Цифровой алмаз".

Семенов возглавляет межведомственную рабочую группу в сфере беспилотной авиации, которая работает над программой.

"Программа <…> в разработке, <…> ей предстоит еще пройти все согласования с нашими министерствами на уровне правительства, парламента республики. Мы надеемся, что мы ее утвердим в первом квартале 2024 года", - сказал Семенов. По его словам, среди задач - со следующего года внедрять БПЛА в реальный сектор экономики.

Он отметил, что развитие этой сферы с учетом сложной транспортной удаленности и логистики позволит в целом улучшить качество жизни населения в регионе. "Это снизит себестоимость доставки товара, снизит цены на товары и будет решать другие задачи - [искусственный] вызов осадков, мониторинг пожаров, спасение людей, геологоразведка, в том числе <…> мониторинг вырубки лесов, свалки и, допустим, мониторинг линейных сооружений - линий связи, линий газопровода", - добавил зампредседателя правительства. Якутия подала заявку на создание на территории региона малого научно-производственного центра в сфере беспилотной авиации, отметил Семенов.

Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске второй год подряд. Он проходит в этом году 23 и 24 ноября. Основной площадкой выступает креативный кластер "Квартал труда". Участники обсудят цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создание отечественной киноплатформы, перспективы медиа и ИТ-отрасли. Запланированы сессии по четырем трекам по темам цифрового будущего, цифрового контента, геймдева и медиа. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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