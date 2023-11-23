Глава МЭА ожидает снижения цен на газ на мировом рынке в 2025 году

Фатих Бирол считает, что поддержка со стороны государств новых проектов по производству природного газа будет большой ошибкой

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что разрядка на глобальном газовом рынке наступит примерно через два года. Об этом он заявил германской газете Sueddeutsche Zeitung.

"В ближайшие годы на мировой рынок хлынет волна дополнительного сжиженного природного газа (СПГ), цены упадут где-то в 2025 году", - полагает Бирол. Он указал на то, что на рынок поступят огромные объемы СПГ из США и Катара.

В этой связи, по его оценке, поддержка со стороны государств новых проектов по производству природного газа будет большой ошибкой. "Тот, кто дальше инвестирует в новые газовые проекты, рискует впустую потратить свои деньги", - считает Бирол. Он отметил, что в принципе все страны должны готовиться к отказу от использования традиционных источников энергии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за реализацию газовых проектов в африканских странах. Нигерийская компания Riverside LNG и немецкая Johannes Schuetze Energy Import AG в его присутствии в ноябре заключили сделку на поставки газа. Как ожидается, они начнутся в 2026 году.