23 ноября, 07:28

Кабмин направит 211 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития ЖКХ

Средства выделят Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российское правительство выделяет 211 млн рублей Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, финансирование обеспечит реализацию мероприятий региональных программ устойчивого экономического развития в сфере ЖКХ. Среди них - создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, а также установление экономически обоснованных тарифов. "Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах", - поясняют в кабмине.

Работа по этому направлению ведется по поручению Мишустина. На совещании правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа в ходе рабочей поездки в Минеральные Воды в мае 2023 года он поставил задачу обеспечить дальнейшую реализацию пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ, начатых в 2022 году. Минэкономразвития и Минфину при этом поручалось обеспечить для этого необходимые условия и контроль. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияИнгушетияДагестанСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
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