Авиакомпания "ЮВТ Аэро" возобновляет полеты из Тобольска в Екатеринбург

По информации пресс-службы аэропорта Ремезово, рейсы будут выполнять по четвергам и субботам

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. "ЮВТ Аэро" открыла продажу билетов на перелеты из Тобольска в Екатеринбург, полеты будут совершать с 2 декабря по четвергам и субботам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезово в Тобольске.

"Из Ремезова возобновляются полеты в Екатеринбург. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" открыла продажи билетов по маршруту Екатеринбург-Тобольск- Екатеринбург. Первый рейс состоится в субботу, 2 декабря", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, рейсы будут выполняться по четвергам и субботам. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200, время в пути составит 50 минут. По данным сайта гавани, рейсы в Екатеринбург будет осуществлять только авиакомпания "ЮВТ Аэро".

Сейчас из Ремезова существуют прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Омск, Новый Уренгой и Нижнекамск.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании "Сибур" в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки - два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 м, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.