23 ноября, 08:17

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" возобновляет полеты из Тобольска в Екатеринбург

По информации пресс-службы аэропорта Ремезово, рейсы будут выполнять по четвергам и субботам

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. "ЮВТ Аэро" открыла продажу билетов на перелеты из Тобольска в Екатеринбург, полеты будут совершать с 2 декабря по четвергам и субботам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезово в Тобольске.

"Из Ремезова возобновляются полеты в Екатеринбург. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" открыла продажи билетов по маршруту Екатеринбург-Тобольск- Екатеринбург. Первый рейс состоится в субботу, 2 декабря", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, рейсы будут выполняться по четвергам и субботам. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200, время в пути составит 50 минут. По данным сайта гавани, рейсы в Екатеринбург будет осуществлять только авиакомпания "ЮВТ Аэро".

Сейчас из Ремезова существуют прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Омск, Новый Уренгой и Нижнекамск.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании "Сибур" в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки - два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 м, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. 

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация