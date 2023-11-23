23 ноября, 09:18

На Украине заявили, что Минтранс Словакии против блокады границы со страной

Замминистра инфраструктуры Сергей Деркач отметил, что со словацкой стороной обсуждались два основных вопроса - риски блокировки границы и реализация соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта Словакии выступает против блокирования границы с Украиной и планирует проведение консультаций для предотвращения протестов. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По его словам, накануне он провел беседу с государственным секретарем Министерства транспорта Словакии Денисой Жилаковой и обсудил ситуацию. "Это первый контакт с новоназначенной командой министерства. У меня положительное впечатление от звонка - все настроены на диалог и сотрудничество в транспортной сфере", - написал Деркач в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Замминистра отметил, что обсуждались два основных вопроса - риски блокировки границы и реализация соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. "Относительно первого. Словацкие коллеги подтвердили, что не поддерживают блокировку границы. Особенно когда речь идет о единственном грузовом пункте со Словакией - "Ужгород - Вышне-Немецке". То есть это прямой риск потерять грузовое автомобильное сообщение между нашими странами", - написал он. Госсекретарь обещала провести консультации с Министерством внутренних дел Словакии для предотвращения такого протеста, подчеркнул украинский чиновник.

"Относительно второго вопроса: словацкое министерство сообщило об обращении к ним одной из ассоциаций перевозчиков. Последние обвинили украинских водителей в саботаже и требуют возвращения к разрешительной системе. Заверил наших коллег, что либерализация перевозок - необходимый шаг в условиях военных действий", - сообщил Деркач. По его словам, тезис о нарушении украинскими водителями условий соглашения не подтверждается. Если будут представлены факты нарушений, Киев "готов их рассматривать и говорить предметно".

Ситуация вокруг блокировки украинских КПП

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. На данный момент ущерб экономике Украины от блокирования КПП на польско-украинской границе превысил €400 млн.

21 ноября словацкие перевозчики заблокировали проезд грузовиков через КПП "Вышне-Немецке - Ужгород". По данным украинских пограничников, к полуночи пункт пропуска временно разблокировали. В настоящее время выезда из Словакии ожидают около 400 фур. 

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