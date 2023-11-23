Краснодарский край расширил географию курортного сбора на пять новых территорий

Речь идет о Новороссийске, Туапсе, а также трех сельских поселениях Мостовского района Краснодарского края

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Курортный сбор с 1 января 2024 года начнут взимать в Новороссийске, Туапсе, а также трех сельских поселениях Мостовского района Краснодарского края. Такое решение принято депутатами Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг.

"Проектом закона Краснодарского края предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года следующие муниципальные образования: город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского района, Мостовское, Псебайское, Ярославское поселение Мостовского района. Установить размер курортного сбора на данных территориях в размере 30 рублей в сутки", - сообщил в ходе сессии временно исполняющий обязанности министра курортов Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Законопроект в ходе сессии принят депутатами в целом.

К настоящему моменту в эксперименте по курортному сбору в Краснодарском крае участвуют Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новомихайловское, Шепсинское, Небугское, Джубгское и Тенгинское поселения Туапсинского района, а также Ейское и Должанское поселения Ейского района. Объем курортного сбора на курортах Краснодарского края по итогам 2022 года превысил 747 млн рублей, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Средства курортного сбора направляют на благоустройство курортных территорий.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.