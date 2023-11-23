В Перми запустили первый полностью электробусный маршрут

В запуске принял участие заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко

ПЕРМЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Маршрут №81 - первый полностью обслуживаемый электробусами - начал работу в Перми. В запуске принял участие заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня первый день, как электробусы вышли на маршрут. Электробусы - новые, бесшумные. Важно, что это не просто удобно, но и современно. На мой взгляд, это уже не прогресс, это наше настоящее, и Пермь - один из городов-лидеров на сегодняшний день по обновлению общественного транспорта", - сказал Григоренко.

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, все 16 электробусов, прибывших в Пермь, работают на маршруте №81, курсирующем от ул. Сапфирной в новом крупном жилом комплексе "Погода" через центр города до железнодорожного вокзала Пермь-2. Электробусы "Камаз-6282" вмещают в себя до 85 человек. Они низкопольные и приспособлены для эксплуатации при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Также электробусы оснащены стационарными валидаторами, видеопанелями в салоне и снаружи электробуса, комплексом видеокамер с внутренним и круговым обзором, Wi-Fi сетью и системой информирования пассажиров. Здесь же, на ул. Сапфирной, установлены четыре зарядные станции для электробусов, которые восполняют заряд батареи машин за 15-20 минут. "Первые пассажиры уже оценили комфорт электробусов. Сегодня лично проверю этот новый для Прикамья вид общественного транспорта", - сказал Махонин.

"Проект направлен не только на то, чтобы запускать современный электрический общественный транспорт в городе, но и на то, чтобы создавать здесь инфраструктуру для личного транспорта. Сейчас на общественном транспорте мы учимся, смотрим, как сделать так, чтобы масштабировать эти же зарядные станции через практику, которую мы получаем на этом проекте в том числе", - добавил Григоренко.

О программе модернизации

Электробусы Пермский край получил в рамках федеральной инвестпрограммы модернизации городского электротранспорта, участником которой регион стал в 2022 году. По словам Григоренко, всего в федеральной программе модернизации городского электротранспорта принимают участие 10 регионов РФ, где в ближайшие годы планируется запустить более 250 электробусов и около 600 новых низкопольных трамвайных вагонов.

"Важно при этом, что обновляется не только подвижной состав, но и инфраструктура, обновляются остановки, меняется облик городов. Параллельно все отцифровывается, создается цифровая платформа управления общественным транспортом, появляются мобильные приложения, в которых мы смотрим, где находится транспорт и когда он подъедет. Это и, с одной стороны, удобно пользователям, и, с другой стороны, очень важная составляющая системы управления транспортом города: это управление потоком, ускорение движения общественного транспорта, управление светофорами, снижение пробок", - пояснил зампред правительства РФ.

В ноябре 2022 года дирекция дорожных концессий, администрация Перми и компания "Мовиста регионы" подписали концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта Перми. Проект позволяет обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы. Общая стоимость новых для Перми транспортных средств составляет более 751 млн рублей.