23 ноября, 10:53

Турпоток из Китая в Россию в 2024 году может достичь 2,5 млн человек

Как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, в 2023 году проходит отладка механизма безвизового группового туробмена между странами

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 2-2,5 млн китайских туристов могут посетить Россию в 2024 году, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко в ходе пресс-конференции.

"Я думаю, что в пределах 2-2,5 млн китайских туристов в следующем году мы вполне можем у себя принять и обслужить", - сказал он.

Эксперт отметил, что в 2023 году проходит отладка механизма безвизового группового туробмена между странами. Пока китайских туристов принимают в основном приграничные с КНР территории. "Надеюсь, мы в 2024 году их увидим не только в приграничных районах РФ - в Забайкалье, на Дальнем Востоке - но и массово в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, на юге РФ", - сказал Осауленко.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в ходе пресс-конференции подчеркнула, что положительное влияние на китайский турпоток может оказать введение безвиза и для индивидуальных путешественников из КНР. Пока он действует для групп туристов из Китая.

Ранее пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщала, что взаимный турпоток России и Китая в 2023 году составит около 500 тыс. человек. В доковидный 2019 год взаимный турпоток достиг 4 млн человек - примерно по 2 млн человек с каждой стороны.

Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене 10 августа 2023 года. Документ предполагает, что организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. 

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