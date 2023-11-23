23 ноября, 10:26

На Украине сообщили о возможном дефиците товаров из Европы из-за блокировки КПП с Польшей

Генеральный директор неправительственной ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко заявил, что польские производители молочной и мясной продукции, а также яиц были широко представлены в украинских магазинах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дефицит продуктов европейских производителей может начаться на Украине из-за акции польских перевозчиков, блокирующих КПП на границе с Украиной. Об этом заявил Олег Хоменко - генеральный директор неправительственной ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", объединяющей компании агропромышленного сектора.

"Поток продукции именно из Европы по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей", - приводит его слова агентство РБК-Украина.

По словам Хоменко, польские производители молочной и мясной продукции, а также яиц были широко представлены в украинских магазинах. Он отметил, что существенно возросшие затраты на транспортировку приводят к росту цен на эти товары.

Хоменко добавил, что от блокировки КПП сильно страдают и украинские агропроизводители. "Украина производит в разы больше продовольствия, чем потребляет, и именно экспорт продукции АПК является важной составляющей поступления средств в государственный бюджет. Продолжение блокирования границы однозначно негативно отразится на экономической стабильности нашей страны", - подчеркнул он.

Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что, по его данным, ущерб экономике Украины от акции польских дальнобойщиков уже составил больше €400 млн.

Ситуация вокруг блокировки украинских КПП

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. На подъездах образовались многокилометровые очереди из фур, ожидающих проезда в сторону Украины. 11 ноября стало известно о смерти одного из украинских дальнобойщиков в своей фуре на стоянке перед пунктом пропуска "Дорохуск - Ягодин". 23 ноября Балин сообщил о новом инциденте. По его данным, на стоянке в польском селе Корчева умер еще один украинский водитель.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. 

Теги:
УкраинаПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация