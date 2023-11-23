На Украине сообщили о возможном дефиците товаров из Европы из-за блокировки КПП с Польшей

Генеральный директор неправительственной ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко заявил, что польские производители молочной и мясной продукции, а также яиц были широко представлены в украинских магазинах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дефицит продуктов европейских производителей может начаться на Украине из-за акции польских перевозчиков, блокирующих КПП на границе с Украиной. Об этом заявил Олег Хоменко - генеральный директор неправительственной ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", объединяющей компании агропромышленного сектора.

"Поток продукции именно из Европы по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей", - приводит его слова агентство РБК-Украина.

По словам Хоменко, польские производители молочной и мясной продукции, а также яиц были широко представлены в украинских магазинах. Он отметил, что существенно возросшие затраты на транспортировку приводят к росту цен на эти товары.

Хоменко добавил, что от блокировки КПП сильно страдают и украинские агропроизводители. "Украина производит в разы больше продовольствия, чем потребляет, и именно экспорт продукции АПК является важной составляющей поступления средств в государственный бюджет. Продолжение блокирования границы однозначно негативно отразится на экономической стабильности нашей страны", - подчеркнул он.

Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что, по его данным, ущерб экономике Украины от акции польских дальнобойщиков уже составил больше €400 млн.

Ситуация вокруг блокировки украинских КПП

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. На подъездах образовались многокилометровые очереди из фур, ожидающих проезда в сторону Украины. 11 ноября стало известно о смерти одного из украинских дальнобойщиков в своей фуре на стоянке перед пунктом пропуска "Дорохуск - Ягодин". 23 ноября Балин сообщил о новом инциденте. По его данным, на стоянке в польском селе Корчева умер еще один украинский водитель.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза.