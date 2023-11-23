23 ноября, 12:18

"Газпром" заменит все свои работающие не на СПГ маневровые локомотивы

Замначальника управления ПАО "Газпром" Александр Михайлов отметил, что работающие на СПГ локомотивы в отличие от дизельных более экологичны и работают намного тише

ВОЛГОГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. "Газпром" по итогам эксплуатации маневрового локомотива, работающего на сжиженном природном газе (СПГ), запланировал полностью заменить ими дизельные локомотивы в своем парке. Об этом сообщил заместитель начальника управления ПАО "Газпром" Александр Михайлов на панельной дискуссии на площадке межрегионального промышленно-энергетического форума "Пром-энерго-Volga".

"У нас есть специализированное дочернее общество "Газпромтранс", которое эксплуатирует у нас маневровый локомотив на сжиженном природном газе. Очень хорошие показатели за первый год эксплуатации по экономике. <...> Локомотив эксплуатируется в филиале "Газпромтранса" в Оренбурге, поэтому, если кому интересно, можно, в принципе, более детально с ним познакомиться. На этом филиале мы в следующем году планируем расширять сегмент таких локомотивов. И планируем полностью заменить весь парк локомотивов маневровых на локомотивы, работающие на сжиженном природном газе", - сказал Михайлов.

Представитель "Газпрома" отметил, что работающие на СПГ локомотивы в отличие от дизельных более экологичны и работают намного тише. В какие сроки планируется заменить локомотивный парк, Михайлов не уточнил.

Презентация первого образца маневрового локомотива ТЭМГ-1, работающего на сжиженном природном газе, прошла в Оренбургском филиале "Газпромтранса" в сентябре 2022 года. Тепловоз, созданный по инициативе ПАО "Газпром", был представлен как не имеющий аналогов в России.

О форуме

Форум и одноименная выставка "Пром-энерго-Volga" проходят с 22 по 24 ноября на стадионе "Волгоград арена". Ключевыми темами мероприятия выбраны внутренняя и межрегиональная кооперация, а также импортозамещение, участники рассматривают вопросы энергосбережения и энергоэффективности. На мероприятии собрались представители 120 предприятий из 12 регионов России, а также из Узбекистана, Киргизии, Армении и Египта. 

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Россия
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