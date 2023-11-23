23 ноября, 12:10

Абрамченко поручила проверить наличие весового контроля у предприятий мусорной отрасли

Эксперты отмечают отсутствие достоверных данных об обращении с отходами в местах обезвреживания, обработки и захоронения отходов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко поручила представителям Росприроднадзора с 30 ноября 2023 года по 9 сентября 2024 года посетить предприятия, занимающиеся бытовыми отходами. Из-за отсутствия весового контроля недобросовестные компании могут применять серые схемы работы с отходами, сообщили ТАСС в пресс-службе Абрамченко.

"Мероприятия проведут с 30 ноября 2023 года по 9 сентября 2024 года. В сформированный Минприроды список вошли более 600 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории более чем 60 регионов. Прежде всего, речь идет о соблюдении обязательных требований по оборудованию таких объектов обращения средствами измерения массы твердых коммунальных отходов. Из-за отсутствия весового контроля недобросовестные компании могут реализовывать серые схемы работы с отходами", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают отсутствие достоверных данных об обращении с отходами в местах обезвреживания, обработки и захоронения отходов. Согласно законодательству, владельцы объектов обязаны иметь средства измерения массы отходов.

"О результатах доложить в правительство РФ в срок до 30 сентября 2024 года", - говорится в поручении Абрамченко. 

Теги:
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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