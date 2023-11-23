23 ноября, 12:24

Сбер анонсировал новую версию сервиса GigaChat

В ее основе лежит одна из наиболее продвинутых моделей для русского языка с 29 млрд параметров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Разработчики Сбера в рамках международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey анонсировали обновленную версию сервиса GigaChat, в основе которой лежит одна из наиболее продвинутых моделей для русского языка с 29 млрд параметров. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Благодаря новой LLM (Large language model, большая языковая модель - прим. ТАСС), GigaChat лучше следует инструкциям и может выполнять более сложные задания: значительно улучшилось качество суммаризации, рерайтинга и редактирования текстов, ответов на различные вопросы. Команда сравнила ответы новой и предыдущей моделей и зафиксировала общее повышение качества на 23%. При этом с фактологией анонсированная модель справляется на 25% лучше предыдущей версии", - отметили в Сбере.

Для достижения таких результатов было проведено множество экспериментов по улучшению модели и повышению эффективности ее обучения. "По результатам внутренней оценки в бенчмарке Massive multitask language understanding (стандартным способом проверки нейросетей - прим. ТАСС) модель новой версии GigaChat с 29 млрд параметров превосходит самый популярный открытый аналог LLaMA 2 34B (является большой языковой моделью - прим. ТАСС)", - сообщили в Сбере.

Сбер в апреле 2023 года выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. 

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Россия
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