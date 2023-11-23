23 ноября, 12:46

Число соцпредпринимателей в Подмосковье увеличилось на 25%

В 2023 году статус социального предприятия получила 1 001 компания региона

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Число социальных предпринимателей в Московской области превысило 1 тыс. Это на 25% больше показателя прошлого года, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В этом году статус социального предприятия получила уже 1 001 компания Подмосковья - это на 25% больше, чем в прошлом году. Социальный статус необходимо подтверждать ежегодно: в этом году 672 компании подтвердили статус, остальные 329 получили его впервые", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что подать заявку на получение статуса социального предпринимателя можно в электронном виде - на региональном портале госуслуг.

Поясняется, что социальные предприниматели могут воспользоваться сервисами и услугами центра "Мой бизнес", созданного в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Среди услуг - производство видеоролика, производство печатной продукции, создание сайта и регистрация товарного знака. 

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Россия
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