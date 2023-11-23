"Волгабас" в 2024 году увеличит выпуск автобусов почти на 15%

Производственный рост стал возможен благодаря модернизации технологий на заводах компании в городах Волжском Волгоградской области и Владимире

ВОЛГОГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Волгабас" увеличит выпуск автобусов в 2024 году почти на 15% по отношению к 2023 году - до 1 635. Об этом сообщил гендиректор группы компаний "Волгабас" Алексей Бакулин в ходе конференции на площадке межрегионального промышленно-энергетического форума "Пром-энерго-Volga" в Волгограде.

"Мы в 2020 и 2021 годах выпустили всего 300 и 340 единиц техники, уже в 2022 году мы выпустили 1 215, а в этом году выйдем [на] 1390-1415. Рост достаточно большой. <...> Следующий план у нас 1 635 [на 2024 год]", - сказал он.

Бакулин пояснил, что производственный рост стал возможен благодаря модернизации технологий на заводах компании в городах Волжском Волгоградской области и Владимире, а также благодаря государственным программам, в том числе федеральной программе развития общественного транспорта. Он добавил, что сейчас "Волгабас" находится в тройке лидеров среди российских производителей автобусной техники, в числе которых "Камаз" и "ГАЗ". "К 25 году планируем владеть 25% рынка больших и особо больших автобусов. Сейчас на уровне 18-17%", - отметил Бакулин.

Холдинг "БМГ" (бренд Volgabus) - один из ведущих производителей автобусной техники в России. Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения. Головной офис расположен в Москве, производственные площадки - в Волгоградской и Владимирской областях.

Форум и одноименная выставка "Пром-энерго-Volga" проходят с 22 по 24 ноября на стадионе "Волгоград Арена". Ключевыми темами мероприятия выбраны внутренняя и межрегиональная кооперация, а также импортозамещение, участники рассматривают вопросы энергосбережения и энергоэффективности. На мероприятии собрались представители 120 предприятий из 12 регионов России, а также из Узбекистана, Киргизии, Армении и Египта.