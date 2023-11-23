На Украине отмечают дефицит газомоторного топлива из-за блокады КПП на границе с Польшей

Директор украинской консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что в половине областей газ закончился в одной из крупнейших заправочных сетей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дефицит газомоторного топлива отмечается на Украине из-за блокирования КПП на польско-украинской границе, через которую автотранспортом поступало 30% импорта сжиженного газа. Об этом сообщил директор украинской консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Наблюдается дефицит автогаза из-за блокады границы поляками", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Куюна, в половине областей страны газ закончился в одной из крупнейших заправочных сетей, а там, где он еще остался, на него выросла цена. Остальные сети также отмечают перебои с этим видом топлива.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. На данный момент ущерб экономике Украины от блокирования КПП на польско-украинской границе превысил €400 млн.

21 ноября словацкие перевозчики заблокировали проезд грузовиков через КПП "Вышне-Немецке - Ужгород". По данным украинских пограничников, к полуночи пункт пропуска временно разблокировали. В настоящее время выезда из Словакии ожидают около 400 фур.