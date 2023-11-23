В Новосибирске возобновили строительные работы по возведению четвертого моста через Обь

По информации пресс-службы ГК "ВИС", с начала 2023 года для недопущения срыва работ группа профинансировала стройку на сумму более 1,4 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Активные строительные работы, остановленные ранее, по возведению четвертого моста через Обь в Новосибирске возобновлены, несмотря на заморозку финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "ВИС", реализующей проект по концессии.

"Работы продолжены, несмотря на целый ряд сложностей в вопросах дальнейшего финансирования строительных работ, возникших в рамках действующего концессионного соглашения. Всего с начала 2023 года для недопущения срыва работ в активный строительный сезон группа "ВИС" профинансировала стройку на сумму более 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении группы.

Ранее в компании сообщали, что из-за заморозки части финансирования в октябре текущего года активные работы по строительству фактически были остановлены. Часть федеральных средств на строительство моста была заморожена правительством региона из-за непредоставления отчетности о тратах ГК "ВИС". В компании пояснили, что предоставление отчета не предусмотрено концессионным соглашением.

Ранее в Минтрансе области заявили, что вопрос об исполнении обязательств по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске концессионером ООО "Сибирская концессионная компания" (входит в группу "ВИС") будет решен в судебном порядке. Губернатор региона Андрей Травников в четверг подтвердил, что областные власти не выдают остаток федеральных средств, пока концессионер не выполнит требования. "Да, обратная сторона такого подхода - это потеря времени. Различные юридические процедуры. Сегодня в отношении некоторых строек мы занимаем жёсткую позицию. <...> Я вас уверяю, все объекты будут достроены, как бы тяжело нам это не было", - пояснил он.

О проекте моста

Движение по мосту планировалось открыть в декабре 2022 года, полностью завершить работы - в начале 2023 года, позднее срок ввода моста в эксплуатацию перенесли на конец 2023 года. В июле министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский рассказал ТАСС, что строительные работы будут закончены до конца года, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2024 году. Общая строительная готовность объекта, который планировалось сдать до конца 2023 года, составляет порядка 75%.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км. Проезд по мосту планируется сделать платным.