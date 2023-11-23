Nordwind планирует запустить рейсы между Казанью и Якутском в мае 2024 года

Новый рейс по времени будет состыкован со всей дневной волной рейсов из Казани в города европейской части России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind с мая 2024 года планирует запустить полеты между Казанью и Якутском. Цель новых рейсов - развитие Казани в качестве полноценного транспортного хаба, соединяющего сибирские направления с маршрутами в других частях России, сообщил журналистам на праздновании 15-летия авиакомпании заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис.

"Целевая задача - синергия между петербургским и казанским хабами. <…> Один из маршрутов, представляющих для нас большой интерес, это направление Казань-Якутск, собираемся взлетать с майских праздников. Причем, мы хотим эксплуатировать широкий фюзеляж на этом направления", - рассказал Маттис.

Новый рейс по времени будет состыкован со всей дневной волной рейсов из Казани в города европейской части России. На уже действующих линиях между Казанью и городами Сибири (Томском, Омском, Красноярском и т.д.) авиакомпания планирует увеличивать частотность полетов, с тем чтобы повысить связанность сибиряков с остальной Россией через Казань и Петербург.

Ранее авиакомпании удалось запустить рейс между Казанью и Томском. Маттис отметил, что привлечение новых пассажиров, которые летят в Санкт-Петербург через Казань, в том числе позволили аэропорту Пулково частично компенсировать выпавшую часть иностранных пассажиров, которые раньше использовали Петербург в качестве транзитного пункта.

"Секрет успеха очень простой - мы превратили Казань в транзитный хаб, и тем самым отчасти мы компенсировали аэропорту Пулково эту выпавшую часть иностранных пассажиров за счет с других регионов, которые летят через третьи пункты сюда", - сказал Маттис.

Авиакомпания Nordwind Airlines была основана в 2008 году. За 15 лет своей работы ее самолеты выполнили более 317 тыс. рейсов и перевезли более 56,3 млн пассажиров по стране и миру. География полетов авиакомпании - более 200 направлений.