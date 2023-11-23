"Волгабас" в 2024 году представит единую линейку туристических автобусов

Модель сейчас востребована для корпоративных перевозок, а также перевозок рабочих, которые трудятся вахтовым методом на Крайнем Севере

ВОЛГОГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Волгабас" представит в 2024 году новую единую линейку туристических автобусов. Об этом сообщил гендиректор ГК Алексей Бакулин в ходе конференции на площадке межрегионального промышленно-энергетического форума "Пром-энерго-Volga" в Волгограде.

"Мы готовим сейчас новый проект, в следующем году мы его запускаем - по созданию новой единой платформы туристических автобусов. У нас есть "Серпантин", "Марафон" и "Дельта" - три наших продукта, которые мы разрабатывали. Сейчас им требуются серьезные обновления", - сказал он.

Бакулин отметил, что первый туристический автобус, который представит "Волгабас" в 2024 году, будет создан на базе "Марафона". Эта модель сейчас востребована для корпоративных перевозок, а также перевозок рабочих, которые трудятся вахтовым методом на Крайнем Севере.

В конце декабря 2022 года президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о нехватке автобусов такого класса в РФ и трудностях с их обслуживанием. Для решения проблемы Уманский предлагал наладить производство туристических автобусов на автомобильных заводах или временно ввести программу субсидирования закупок такого транспорта за рубежом.

Холдинг "БМГ" (бренд Volgabus) - один из ведущих производителей автобусной техники в России. Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения. Головной офис расположен в Москве, производственные площадки - в Волгоградской и Владимирской областях.

Форум и одноименная выставка "Пром-энерго-Volga" проходят с 22 по 24 ноября на стадионе "Волгоград Арена". Ключевыми темами мероприятия выбраны внутренняя и межрегиональная кооперация, а также импортозамещение, участники рассматривают вопросы энергосбережения и энергоэффективности. На мероприятии собрались представители 120 предприятий из 12 регионов России, а также из Узбекистана, Киргизии, Армении и Египта.