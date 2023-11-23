23 ноября, 17:49

"Тинькофф" создаст "антипод" ChatGPT

Банк сосредоточится на создании специализированных больших языковых моделей для внедрения в свою экосистему

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Тинькофф" не планирует создавать очередной аналог СhatGPT, а сосредоточится на создании специализированных больших языковых моделей (LLM) для внедрения в свою экосистему. Об этом заявил глава Центра искусственного интеллекта "Тинькофф" Виктор Тарнавский на конференции AI Journey.

"Тинькофф" планирует запускать новые продукты и фичи, основанные на LLM, в экосистеме "Тинькофф". Построение общего решения - потеря фокуса для нас. Мы не делаем аналог ChatGPT", - сказал он.

Тарнавский отметил, что "Тинькофф" в настоящее время не планирует выводить решения, основанные на больших языковых моделях, на открытый рынок.

ChatGPT - чат-бот, основанный на языковой модели GPT. Сервис был представлен американской компанией OpenAI в 2022 году. В ноябре 2023 года компания представила обновленную версию сервиса. 

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