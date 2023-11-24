Эксперты: в России доля политических DDoS-атак за год упала более чем в 2,5 раза

В октябре доля направленных на государство кибератак составила 26% от всех киберинцидентов в РФ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кибератаки на Россию, организованные политически мотивированными хактивистами, в октябре перестали занимать большую часть от всех DDoS-атак, сообщили в компании StormWall (российский разработчик решений по информационной безопасности). В октябре 2022 года их доля составляла 68%, но теперь возобладали традиционные атаки, которые могут усилиться за оставшиеся месяцы уходящего года.

В октябре 2023 года доля "политических" кибератак составила 26% от всех киберинцидентов в РФ, то есть снижение - более чем в 2,5 раза, следует из исследования StormWall, с которым ознакомился ТАСС. Обычные DDoS-атаки заняли 74%, тогда как год назад они составляли лишь 32%.

Эксперты StormWall объясняют снижение числа атак политически мотивированных хактивистов тем, что после небывалой активности в конце прошлого года они потеряли свою мотивацию и столкнулись с нехваткой технических ресурсов. Это привело к низкой доле их атак по состоянию на октябрь уже этого года.

Глава и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров подтвердил, что в октябре 2023 года фиксировались только редкие атаки хактивистов, которые имели слабую мощность и не смогли нанести существенного ущерба российским организациям.

"Основной проблемой были DDoS-атаки с целью получения выгоды, и этот тренд продолжает развиваться. Мы полагаем, что в ноябре и декабре 2023 года хакеры еще больше будут атаковать компании, чтобы извлечь выгоду. Впереди "черная пятница" и Новый год, а в это время число атак всегда растет", - добавил Хантимиров.

В StormWall привели данные по традиционным атакам в октябре - 47% из них проводились с целью вымогательства и шантажа, 35% - по причине недобросовестной конкуренции, а 18% - для прикрытия других вредоносных активностей.