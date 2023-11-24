Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев достигла 402,8 млрд рублей

Из них на октябрь пришлось 26,8 млрд рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 10 месяцев 2023 года составила 402,8 млрд рублей, из них на октябрь пришлось 26,8 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчетности кредитной организации.

Как следует из материалов ВТБ, на 31 октября объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 20,6 трлн рублей, увеличившись с начала года на 19% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 15,3%). Кредиты физическим лицам выросли в октябре на 2%, с начала года - на 21,8%, до 6,8 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в октябре на 3,3% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки возрос на 4,1%), а за 10 месяцев 2023 года - на 17,6%, до 13,8 трлн рублей (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 12,4%).

Совокупные средства клиентов увеличились с начала года на 16,4%, до 21,6 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 12,9%). Так, средства юридических лиц за 10 месяцев 2023 года показали рост на 15,3%, а за октябрь - на 5,3%, составив на отчетную дату 12,8 трлн рублей. Средства физических лиц увеличились в октябре на 1%, с начала года - на 17,9%, до 8,7 трлн рублей.

Расходы на персонал и административные расходы составили 307,1 млрд рублей по итогам 10 месяцев и 34,7 млрд рублей в октябре.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле ВТБ на 31 октября составила 3,4% (4,1% на конец 2022 года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 31 октября 2023 года остается на высоком уровне и составляет 167,6% (147,2% на конец 2022 года), уточнили в ВТБ.

"Несмотря на сложную операционную среду - давление на процентную маржу и замедление темпов роста кредитного портфеля на фоне двукратного повышения ключевой ставки с июля - наши базовые доходы остаются достаточно устойчивыми, что позволит нам достичь рекордной прибыльности в 2023 году", - прокомментировал итоги 10 месяцев первый заместитель президента - председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

О банке

ВТБ является системообразующим универсальным российским банком, доля участия государства в капитале кредитной организации составляет 61,8%. В группу ВТБ также входят крымский РНКБ и банк "Открытие".