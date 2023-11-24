24 ноября, 07:34

Кабмин в 2024 году представит новую концепцию стратегии пространственного развития

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию инфраструктуры

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российское правительство в следующем году подготовит новую концепцию стратегии пространственного развития с учетом текущих геополитических вызовов, а также региональных и муниципальных приоритетов, сообщается на сайте кабмина.

Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию инфраструктуры, состоявшейся 19 сентября 2023 года.

"Правительство в 2024 году примет ряд системных мер по поддержке жилищного и инфраструктурного строительства, а также взаимоувяжет их, представив новую концепцию стратегии пространственного развития России с учетом текущих геополитических вызовов, региональных и муниципальных приоритетов", - сообщают в кабмине. Заниматься подготовкой соответствующего документа будут Минстрой, Минтранс и Минэкономразвития.

Решение о создании новой концепции было принято в целях комплексного развития инфраструктуры страны, создания комфортных условий проживания и деятельности граждан, обеспечения связанности территории, долгосрочного и устойчивого развития, пояснили в правительстве.

Мишустин также поручил Минстрою, Минфину и Минэкономразвития при формировании проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы предусмотреть в нем средства на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

"Аналогичные предложения необходимо подготовить в целях продления на 2026 и 2027 годы финансирования для предоставления бюджетных кредитов на обеспечение инфраструктурных проектов", - уточнили в кабмине. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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