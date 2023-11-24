24 ноября, 08:14

На Украине проверят ТЭС из-за аварийного ремонта энергоблоков

По данным Минэнерго страны, за сутки в аварийный ремонт вышли сразу семь энергоблоков ТЭС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госэнергонадзор Украины проведет проверки нескольких тепловых электростанций из-за внепланового вывода в ремонт энергоблоков, приведшего к дефициту в сети. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

"Министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора Украины провести оперативную проверку состояния энергоблоков тепловой генерации, которые были срочно и внепланово выведены в аварийный ремонт", - говорится в сообщении на странице Минэнерго в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ведомстве пояснили, что за сутки в аварийный ремонт вышли сразу семь энергоблоков ТЭС, шесть из них находятся в управлении компании "ДТЭК энерго" и один - компании "Центрэнерго". Из-за этого 22 ноября в пиковые часы вечернего потребления возник дефицит электроэнергии в сетях, который был покрыт за счет аварийной помощи из-за рубежа.

К вечеру того же дня четыре блока тепловой генерации были снова подключены к сети. Специалистам Госэнергонадзора, добавили в Минэнерго, предстоит выяснить причины вывода энергоблоков в ремонт и его целесообразность.

21 ноября в энергосистеме Украины впервые в текущем отопительном сезоне был зафиксирован дефицит электроэнергии. Ситуация повторилась на следующий день, была запрошена аварийная помощь из Польши, Румынии и Словакии. В "Укрэнерго" призвали жителей экономно расходовать электричество. Позже в компании сообщали, что дополнительная нагрузка на электростанции спровоцировала остановку и вывод в аварийный ремонт нескольких энергоблоков.

Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Теперь украинцев призвали готовиться к возобновлению отключений света по графикам. 

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