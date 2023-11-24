Кабмин направит 12 млрд рублей на строительство объектов для поставок СПГ на Камчатку

Финансирование поступит в рамках госпрограммы "Развитие энергетики" в течение 2023-2025 годов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российское правительство выделяет 12 млрд рублей на строительство объектов береговой инфраструктуры по приему и переработке СПГ, который будет поставляться в Камчатский край. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, финансирование поступит в рамках госпрограммы "Развитие энергетики" в течение 2023-2025 годов. С помощью выделенных средств будет реализован инвестпроект по созданию причалов и комплекса приема сжиженного газа в бухте Раковая Авачинской губы.

Кроме того, за счет внебюджетных источников будет создан плавучий терминал для приема СПГ и построены морские суда-газовозы. "Сжиженный газ на Камчатку предполагается поставлять в рамках проекта "Сахалин-2", - уточнили в кабмине.

Вопрос развития мощностей для приема и переработки СПГ обсуждался в ходе рабочей поездки Мишустина на Камчатку в августе 2020 года. Летом 2023 года правительство утвердило дорожную карту газификации Камчатского края до 2025 года, определив основные этапы и сроки работ, а также источники финансирования. "Реализация намеченных планов необходима для стабильного развития региона и поможет выполнению программы социальной газификации, что особенно важно в условиях сурового северного климата Камчатки", - отметили в правительстве.