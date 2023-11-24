Бюджет Пензенской области на 2024 год приняли в первом чтении с дефицитом в 272 млн рублей

Доходы бюджета составят 77,2 млрд рублей

ПЕНЗА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в пятницу приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 год, его дефицит составит 272 млн рублей. Об этом сообщила на сессии регионального парламента министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

"Бюджет на 2024 года сформирован с дефицитом в 272 млн рублей", - сказала она.

Доходы бюджета на 2024 год составят 77,2 млрд рублей, расходы - 77,4 млрд рублей. Более 56 млрд рублей (73% от расходной части) направят на выполнение первоочередных обязательств региона. В частности, 9,2 млрд рублей выделено на социальное обеспечение жителей Пензенской области, 2,3 млрд рублей - на лекарственное обеспечение и приобретение медоборудования, 5,5 млрд рублей - на предоставление дотаций местным бюджетам.

Бюджет на плановый период 2025-2026 годов прогнозируется с профицитом в 2,6 млрд рублей ежегодно. Доходы бюджета на 2025 год спланированы в объеме 73 млрд рублей, расходы - 70,4 млрд рублей. На 2026 год доходы прогнозируются в объеме 76,7 млрд рублей, расходы - 74,1 млрд рублей.

Бюджет Пензенской области на 2023 год был принят с дефицитом в 4,3 млрд рублей. С учетом поправок, внесенных в ноябре, доходная часть бюджета составляет 80,7 млрд рублей, расходы - 90,3 млрд рублей, дефицит - 9,6 млрд рублей.