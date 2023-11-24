Группа "Аэрофлот" с января запустит прямые рейсы из Красноярска в два города Якутии

Продажа билетов на рейсы уже открыта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Красноярска в Нерюнгри и Мирный с января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Полеты из Красноярска в Нерюнгри и обратно будут выполняться с 1 января 2024 года по понедельникам и четвергам. Рейсы по маршруту Красноярск-Мирный и обратно авиакомпания запустит со 2 января по вторникам и субботам", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, продажа билетов на рейсы уже открыта.

"Таким образом, в этом зимнем сезоне маршрутная сеть из сибирского хаба насчитывает уже 31 внутреннее и международное направление", - отметили в сообщении.

Уточняется, что на данный момент "Аэрофлот" выполняет собственные прямые рейсы из международного аэропорта Красноярск имени Дмитрия Хворостовского в Москву, Бангкок и на Пхукет.

В свою очередь авиакомпания "Россия" выполняет перелеты в Санкт-Петербург, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Магадан, Минеральные Воды, Мирный, Нерюнгри, Новокузнецк, Новый Уренгой, Сочи, Сургут, Тюмень, Улан-Удэ, Челябинск, Читу, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск, Якутск, Алматы, Астану, Бишкек, Ош, Ташкент, Пекин и Харбин.