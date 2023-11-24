Песков заявил, что Россия продолжает продуктивные контакты в ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "по мере готовности будут приниматься все необходимые решения"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Москва продолжает диалог с партнерами по ОПЕК+, и он идет достаточно продуктивно, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля упомянул об этом, комментируя решение перенести заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерскую встречу альянса на 30 ноября и провести их онлайн. Изначально мероприятия должны были состояться 26 ноября очно в Вене.

"По мере готовности ее [встречу] проведут. Контакты осуществляются. Продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения", - сказал Песков.

Организация стран - экспортеров нефти была учреждена по инициативе крупнейших нефтедобывающих стран - Венесуэлы, Ирака, Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии - в 1960 году. Сейчас она объединяет 13 государств. В расширенный формат ОПЕК+ входит еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе Россия.