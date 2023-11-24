Социальные инициативы занимают первое место в ESG-повестке компаний

По данным исследования, второе и третье места у проектов по экологии и корпоративному управлению

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Проекты социальной направленности занимают первое место среди реализуемых ESG-инициатив компаний. Второе и третье места у проектов по экологии и корпоративному управлению. Такие данные представлены в совместном исследовании программы E+ Change и компании, проводящей исследования по маркетингу Ipsos в России.

"На фоне структурной трансформации экономики несколько изменились приоритеты в реализации ESG-проектов: социальные инициативы вышли на первый план - 6,8 балла из 10, второе место осталось за проектами экологической направленности (6,5 балла), а корпоративному управлению уделялось несколько меньше внимания (6,1 балла)", - уточняется в документе.

Кроме того, почти треть респондентов относит реализацию ESG-инициатив к числу абсолютных приоритетов во внешней и внутренней деятельности компании, это позволяет считать ESG-повестку частью их долгосрочной стратегии. При этом ключевые цели устойчивого развития совпадают с целями, актуальными для России в целом. Среди наиболее распространенных: ответственное потребление и производство, хорошее здоровье и благополучие, а также достойная работа и экономический рост.

Об исследовании

Исследование проводится с 2018 года. Создатели пояснили ТАСС, что сейчас, в сравнении с 2022 годом, у компаний больше сместился вектор на социальные инициативы. В 2024 году, по прогнозам, ожидается фокус на социальную и экологическую сферы в равной степени.

Опрос проводился в период с сентября по ноябрь программой E+ Change (входит в E+ Awards), которая занимается продвижением целей устойчивого развития, и исследовательской компанией Ipsos в России. Участие в нем приняли 53 компании. Более половины компаний-участников относятся преимущественно к сектору B2C (85%) и B2B (66%), а также B2G (13%) и социальному предпринимательству (6%).

Реализация ESG-стратегий компаний напрямую вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).