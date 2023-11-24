Доля Москвы в общем экспорте России в Таиланд за два года выросла с 3% до 54%

По словам заместителя гендиректора Московского экспортного центра Надежды Ларионовой, большинство российских компаний отметили, что видят интерес к собственной продукции на этом рынке

БАНГКОК, 24 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Доля Москвы в общем совокупном экспорте РФ в Таиланд за последние два года выросла с 3% до 54%. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила заместитель генерального директора Московского экспортного центра Надежда Ларионова по итогам завершившейся в Бангкоке бизнес-миссии российских столичных компаний-экспортеров.

"Мы привезли в Бангкок бизнес-делегацию, чтобы найти здесь своих потенциальных партнеров. С нами приехали 15 компаний, представленные IT-направлением и производителями высокотехнологичной продукции. Мы считаем, что Таиланд - один из перспективных рынков для развития сотрудничества. Если в 2021 году доля Москвы в общем совокупном экспорте РФ в Таиланд составляла 3%, то в прошлом году она выросла до 54%", - сказала она.

Ларионова отметила, что "IT-направление является очень перспективным для развития сотрудничества между московскими компаниями-экспортерами и Таиландом". "У нас состоялись переговоры между нашими компаниями и таиландскими партнерами. Большинство [российских] компаний отметили, что они видят интерес к их продукции на этом рынке. Их представители смогли найти потенциальных партнеров, с которыми они могут наладить сотрудничество", - добавила она, подчеркнув, что, помимо IT-сферы, с таиландской стороной удалось обсудить также перспективы налаживания взаимодействия в области сельского хозяйства.

Бизнес-миссия московских компаний в Таиланд проходила 22-24 ноября. Среди ее участников были производители компьютерных программ, терминалов и валидаторов для оплаты картами и смартфонами, бионических протезов, а также разработчики платформ для обучения персонала, высоконагруженных IT-систем и голосового тренажера для отработки навыков продаж и переговоров.