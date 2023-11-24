Россия сохранила пошлину на экспорт подсолнечного масла на нулевом уровне

Согласно материалам Минсельхоза, пошлина на экспорт подсолнечного шрота в декабре снизится до 3,313 тыс. рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в декабре будет нулевой, как и месяцем ранее, говорится в материалах Минсельхоза.

В июне пошлина обнулилась впервые с февраля 2023 года.

При этом пошлина на экспорт подсолнечного шрота в декабре снизится до 3,313 тыс. рублей с 5,773 тыс. рублей в октябре.

Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены в размере $783,9 за тонну ($838,8 месяцем ранее), на шрот - $232,8 ($249,9 месяцем ранее).

С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года на подсолнечное масло введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента. В августе правительство РФ продлило действие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота до 31 августа 2024 года.