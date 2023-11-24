На Украине сообщили, что Австралия с начала СВО отправила ей почти $1 млрд помощи

Австралийский посол на Украине Брюс Эдвардс сообщил, что в 2024 году такая помощь будет продолжена

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Австралия с февраля 2022 года предоставила Украине помощь на $910 млн. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

"Всего с февраля 2022 года Австралия оказала военную и гуманитарную помощь на сумму $910 млн. В том числе от Австралийского гуманитарного фонда по чрезвычайным ситуациям (Emergency Humanitarian Fund)", - говорится в сообщении, опубликованном на правительственном сайте.

Как сообщил посол Австралии на Украине Брюс Эдвардс, в 2024 году такая помощь будет продолжена. По его словам, ее оказывает не только австралийское правительство, но и украинская диаспора.