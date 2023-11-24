Россельхознадзор ограничил экспорт продукции Саратовского молочного комбината

В ультрапастеризованном молоке выявили содержание антибиотиков линкомицина и тилозина

САРАТОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел ограничения на экспорт продукции Саратовского молочного комбината. В ультрапастеризованном молоке выявили содержание антибиотиков линкомицина и тилозина, сообщает пресс-служба ведомства.

"Россельхознадзор ограничивает поставки на внешние рынки товаров ООО "Саратовский молочный комбинат" в связи с повторным выявлением несоответствий в продукции животного происхождения. В ходе лабораторного мониторинга в молоке ультрапастеризованном выявлено содержание антибиотиков линкомицина и тилозина. Предприятие аттестовано на поставки в Азербайджан, Узбекистан и Украину", - говорится в сообщении.

Линкомицин и тилозин являются антибактериальными лекарственными средствами. Препараты могут вызвать снижение иммунитета и аллергические реакции. Многократное употребление продукции с антибиотиками может привести к возникновению у людей трудноизлечимых инфекционных заболеваний.

Как отметили в Россельхознадзоре, это не первые нарушения, которые допустили на комбинате. С начала 2023 года специалисты выявили 4 случая фальсификации растительными жирами йогуртов, ряженки и молока. Фальсифицированный йогурт обнаружили в одной из воронежских школ, фальсифицированную ряженку - в противотуберкулезном диспансере Самарской области, фальсифицированное молоко - в школе Ульяновской области. Кроме того, ветеринарная служба Республики Казахстан дважды сообщала о несоответствиях жирно-кислотного состава молока.

В питьевом ультрапастеризованном молоке уже обнаруживались остатки линкомицина. Специалисты территориального управления Россельхознадзора по всем обнаруженным фактам выдали предостережения. "Учитывая, что производитель не принял мер для исключения выпуска продукции, не отвечающей требованиям законодательства, Россельхознадзор ввел ограничения на экспортные поставки, а также аннулировал акты обследования ООО "Саратовский молочный комбинат", - подытожили в ведомстве.