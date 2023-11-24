24 ноября, 16:33

ЦБ разработал механизм получения дохода по белорусским евробондам

Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России разработал механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по еврооблигациям Республики Беларусь (ISIN XS1634369067 или US07737JAB98). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты.

"НКО АО НРД для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Республики Беларусь. Инвестору со своей стороны необходимо подать в этот депозитарий заявление, которое в том числе должно содержать отказ от претензий к эмитенту", - сообщил регулятор.

Инвестор может это сделать напрямую либо через российский депозитарий. Кроме того, держатель бумаги должен подтвердить свой дружественный статус и факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения. "Это даст возможность Минфину Республики Беларусь после проверки документов направить денежные средства в НКО АО НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев", - пояснили в ЦБ.

Погашенные еврооблигации будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет Минфина Республики Беларусь, открытый в НКО АО НРД. 

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© Информационное агентство ТАСС
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