Воробьев: три проекта ИИ планируют реализовать в Подмосковье в 2024 году

Губернатор также рассказал о намерении создать единую государственную платформу сбора больших данных для обучения ИИ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Три проекта с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) планируется реализовать в Московской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"В этом году мы также запустили проект "Чистая территория", по нему отслеживают мусор во дворах. На этом не будем останавливаться, в 2024 году планируем реализовать еще три больших проекта: "Умный маршрут", "Помощник врача" и "Помощник руководителя", - говорится в сообщении.

Губернатор также рассказал о намерении создать единую государственную платформу сбора больших данных для обучения ИИ, чтобы другие регионы также могли применять разработанные технологии.

Воробьев добавил, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил внедрить технологии искусственного интеллекта в Московскую область, и за это время на платформе "Цифровое Подмосковье" была создана витрина лучших практик ИИ. "Это голосовые помощники и другие инновации. Они уже реализованы в 46 регионах страны, на платформе есть в том числе и наши подмосковные наработки", - подчеркнул губернатор.

"Год назад в области было всего 9 проектов в 5 сферах, сейчас их количество выросло до 27 проектов в 8 сферах. К роботу Светлане, которая помогает записываться к врачу, скоро добавится еще робот Женя, который занимается вопросами ЖКХ", - отметил Воробьев.