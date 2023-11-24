24 ноября, 19:47

Венгрия планирует до конца года заключить соглашение о поставках турецкого газа

По словам главы венгерского МИД, "Турция будет и впредь играть важную роль в обеспечении Венгрии энергоресурсами"

БУДАПЕШТ, 24 ноября. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает до конца года подписать с турецкой компанией Botas соглашение о поставках газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Будапеште с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджыром.

"Турция будет и впредь играть важную роль в обеспечении Венгрии энергоресурсами, и в настоящее время ведутся переговоры о заключении до конца года с крупнейшей турецкой энергетической компанией соглашения о покупке газа", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия планирует приобрести весной и летом 2024 года 275 млн кубометров газа, добываемого в Турции. Министр отмечал, что работа над соглашением с Botas близится к завершению. По его словам, это еще больше повысит роль Турции в обеспечении энергетической безопасности Венгрии.

Сийярто также подчеркивал, что значение Турции как транзитной страны, по территории которой газ из России и других государств поступает в Европу, возрастет в связи с предстоящим увеличением поставок топлива из Азербайджана и в перспективе - возможной транспортировкой газа из Туркмении. По этим причинам энергетическое сотрудничество между Венгрией и Турцией "приобретает новое измерение", считает глава МИД.

Венгрия по-прежнему получает основной объем газа из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В то же время правительство страны продолжает курс на диверсификацию источников и поставок энергоносителей, хотя и заверяет, что не намерено отказываться от долгосрочных контрактов с проверенными и надежными партнерами, в том числе с российским "Газпромом". 

Теги:
ТурцияВенгрия
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