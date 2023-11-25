25 ноября, 08:35

Правительство расширит поддержку пострадавших от действий Украины аграриев

Как сообщили в кабмине, на господдержку могут рассчитывать малые и средние предприятия, самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Кабмин окажет дополнительную поддержку производителям овощей в регионах, на территории которых в 2023 году введен средний уровень реагирования. Об этом сообщается на сайте правительства, постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о сельхозпроизводителях, имущество которых пострадало в результате действий вооруженных формирований Украины. С 1 января 2024 года для таких сельхозпроизводителей при расчете размера субсидии может применяться повышающий коэффициент, за счет которого увеличится объем господдержки. Размер каждой субсидии будет определен региональными нормативными актами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на господдержку могут рассчитывать малые и средние предприятия, самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Субсидии предоставляются на проведение агротехнологических работ, производство картофеля и других овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищенном грунтах - в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания. При этом Крым, Севастополь и дальневосточные регионы получают более высокий коэффициент при расчете и распределении финансирования.

Федеральный проект "Развитие овощеводства и картофелеводства" был запущен в 2023 году в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В проекте федерального бюджета на 2024 год на поддержку производителей картофеля и овощей предусмотрено 4,5 млрд рублей. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичУкраинаРоссия
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