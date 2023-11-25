25 ноября, 09:59

Собянин заявил, что объем производства в Москве вырос более чем на 15%

Мэр города напомнил, что промышленникам доступны более 20 системных мер поддержки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Объем производства в Москве за 9 месяцев 2023 года увеличился на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"На 37% выросла выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы за три года. Этот показатель на 12 процентных пунктов выше, чем в среднем по стране", - отметил мэр. Он добавил, что в столице работает больше 4 тыс. промышленных площадок, где выпускают лекарства, стройматериалы, мебель, продукты, одежду. С января по сентябрь 2023 года их объем производства увеличился на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

"В Москве создан благоприятный инвестиционный климат для развития производств. Промышленникам доступны больше 20 системных мер поддержки. Узнать о них поможет чат-бот "Поддержка промышленности Москвы", - пояснил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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