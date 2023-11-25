25 ноября, 11:39

Россия предложила Турции сотрудничество в сфере малой атомной энергетики

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, энергетика является одним из ключевых направлений взаимодействия между странами

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия видит перспективы в сотрудничестве с Турции в сфере малой атомной энергетики. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

"Готовы продолжить сотрудничество в сфере атомных станций малой мощности", - сказал он.

По его словам, энергетика является одним из ключевых направлений взаимодействия между странами, Россия поставляет в Турцию стабильный поток энергоресурсов. "Продолжается реализация нашего флагманского проекта в сфере мирного атома, строительство электростанции ["Аккую"]", - отметил он. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичТурцияРоссия
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