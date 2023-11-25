25 ноября, 12:07,
обновлено 25 ноября, 12:12

В РФ заинтересованы в участии своих подрядчиков в сооружении АЭС "Синоп" в Турции

Согласно сообщению правительства, также Россия выразила интерес в строительстве атомных станций малой мощности и применении технологий неэнергетического сектора

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия выразила заинтересованность в участии своих подрядчиков в сооружении новой АЭС "Синоп" в Турции. Об этом говорится в сообщении правительства России по итогам межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

"Россия заинтересована в участии своих подрядчиков в сооружении новой АЭС "Синоп" в Турции, а также в строительстве атомных станций малой мощности и применении технологий неэнергетического сектора", - говорится в сообщении. 

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