В РФ заинтересованы в участии своих подрядчиков в сооружении АЭС "Синоп" в Турции

Согласно сообщению правительства, также Россия выразила интерес в строительстве атомных станций малой мощности и применении технологий неэнергетического сектора

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия выразила заинтересованность в участии своих подрядчиков в сооружении новой АЭС "Синоп" в Турции. Об этом говорится в сообщении правительства России по итогам межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

"Россия заинтересована в участии своих подрядчиков в сооружении новой АЭС "Синоп" в Турции, а также в строительстве атомных станций малой мощности и применении технологий неэнергетического сектора", - говорится в сообщении.