Новак сообщил, что дорожная карта газового хаба в Турции находится на согласовании

По словам вице-премьера России, в ближайшее время могут быть "достигнуты договоренности о практической реализации этого проекта"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Дорожная карта по участию России в создании газового хаба в Турции находится на согласовании, в ближайшее время может быть достигнута конкретная договоренность. Об этом в интервью "России-24" сказал вице-премьер России Александр Новак по итогам межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

"Сейчас на согласовании находится дорожная карта, турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с наработками в этой области "Газпрома", и я уверен, что в ближайшее время уже будут достигнуты договоренности о практической реализации этого проекта", - сказал он.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и ряда других поставщиков.

Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.