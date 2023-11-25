Заказчики Москвы провели более 850 совместных закупок на портале поставщиков

Около трети из них пришлось на строительные товары

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Возможность проводить совместные котировочные сессии на портале поставщиков появилась у столичных заказчиков три месяца назад. За это время они опубликовали на платформе более 850 таких закупок, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Совместные закупки через котировочные сессии позволяют московским заказчикам привлекать больше поставщиков, повышать конкуренцию между ними и экономить бюджетные средства. Предприниматели при этом могут увеличить продажи и заключать контракты сразу с несколькими заказчиками. За три месяца на платформе было опубликовано более 850 совместных котировочных сессий. Благодаря снижению начальной цены в ходе таких закупок Москва сэкономила 65,5 млн рублей", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что котировочная сессия - это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по 3, 6 или 24 часа. Побеждает участник, предложивший наименьшую цену. Чтобы провести совместную котировочную сессию, заказчики должны быть из одного региона, а товары - соответствовать одной категории.

"Около трети всех проведенных на портале совместных котировочных сессий пришлось на строительные товары - всего было опубликовано 292 таких закупки. Еще 208 процедур касались закупки канцтоваров и бумаги. Замыкают тройку популярной продукции хозтовары и бытовая техника: по этим категориям московские заказчики за три месяца провели 203 совместных мини-аукциона", - уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Как добавили в столичном департаменте информационных технологий, благодаря интеграции с единой автоматизированной информационной системой торгов Москвы представители бизнеса оперативно получают информацию о совместных закупках столичных заказчиков на портале поставщиков. Автоматизация закупок на ресурсе и электронное исполнение контрактов обеспечивают прозрачность процесса закупок, контроль сроков исполнения условий и оплаты контракта. Кроме того, это экономит ресурсы пользователей за счет оптимизации процесса обмена документами между заказчиками и поставщиками.

О портале

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции на портале поставщиков насчитывает более 2,5 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов. Более 90% поставщиков, работающих на платформе, - представители малого и среднего бизнеса.

Также для поддержки пользователей в субъектах РФ открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем.