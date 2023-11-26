В ФРГ назвали неверными решениями санкции против России и поставки оружия Украине

Депутат Европарламента от Германии Маркус Бакхейт считает, что государство от санкций проигрывает, а в выигрыше остаются третьи страны

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Санкции, введенные Евросоюзом против РФ, а также поставки Германией вооружения Украине считает неверными решениями депутат Европарламента от Германии Маркус Бакхейт (партия "Альтернатива для Германии"). Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR, взявший интервью у евродепутата.

"Мы бы (партия, от которой он избран - прим. ТАСС) не стали вводить такие санкции против России, потому что сами страдаем от них больше, чем Россия", - приводятся в сообщении его слова.

Бакхейт считает, что Германия от этого проигрывает, а в выигрыше остаются третьи страны. "Выигрывают Китай и Индия, - сказал он. - Но выигрывают и другие страны, если вспомнить абсурдный импорт сжиженного природного газа из США в Европу, который вреден не только для окружающей среды, но и для наших карманов".

Таким же неверным решением, по его мнению, являются поставки Германией оружия на Украину. "Не считаю решение правительства Германии поставлять оружие Украине хорошим. Конечно, это сложная тема, но мы бы не стали поставлять оружие Украине", - заявил он.

"Альтернатива для Германии" с июня 2023 года находится на втором месте в таблице популярности немецких политических партий.