В Туркмении приняли бюджет на 2024 год

Его ключевым приоритетом является, в частности, поддержка социально ориентированной государственной политики и высоких темпов роста экономики за счет интенсивного развития всех отраслей

АШХАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Бюджет на 2024 год утвержден в Туркмении государственным законом. Соответствующий документ опубликовала официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Утвердить Государственный бюджет Туркменистана на 2024 год по доходам и расходам в сумме 102,3 млрд манатов ($29,2 млрд - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

Закон приняли депутаты Меджлиса (парламента) Туркмении на прошедшем заседании. В ходе него отмечалось, что ключевым приоритетом бюджета на 2024 год является поддержка социально ориентированной государственной политики и высоких темпов роста экономики за счет интенсивного развития всех отраслей и инвестиций в основные средства, внедрения современных рыночных механизмов. Высокими темпами будет продолжено возведение важных объектов транспортно-коммуникационной и производственной инфраструктуры. Также на 2024 год запланированы меры в поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса, по наращиванию объемов продукции отечественного производства, обеспечению продовольственного изобилия на внутренних рынках.

Депутаты сообщили, что необходимая часть расходов бюджета будет выделена на увеличение размеров заработной платы работников организаций, финансируемых из бюджета, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, увеличение пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей, а также на реализацию проектов в этой области.

На 2023 год бюджет страны был утвержден в размере 95,1 млрд манатов ($27,2 млрд).