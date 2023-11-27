Источник: дорожную карту по газовому хабу в Турции могут согласовать до конца года

Он пояснил, что это может произойти после встречи делегации Минэнерго Турции и компании Botas

СТАМБУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Дорожная карта по созданию в Турции газового хаба может быть согласована до конца 2023 года по итогам поездки в Россию турецкой делегации. Об этом сообщил ТАСС источник в энергетических кругах Турции, комментируя итоги состоявшейся в конце прошлой недели в Анкаре межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Судя по итогам переговоров в Анкаре, работы над дорожной картой проекта создания хаба идут, как планируется. Ожидать ее согласования можно до конца текущего года по итогам встречи в Санкт-Петербурге делегации Минэнерго Турции и компании Botas", - сказал собеседник.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил после переговоров, что дорожная карта находится на согласовании и в ближайшее время в Санкт-Петербург может прибыть турецкая делегация, чтобы ознакомиться с наработками "Газпрома" в этой области.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно будет перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации этого проекта, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и других поставщиков.

Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал Botas проект дорожной карты по реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.