"Известия": нефтяники предложили стимулировать разработку малых месторождений

По словам гендиректора "АссоНефти" Елены Корзун, по итогам девяти месяцев отмечается самое существенное за последние 10 лет падение объемов добычи нефти сектором ННК

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Нефтяники подготовили предложения по мерам налогового стимулирования разработки малых месторождений. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на презентацию Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций "АссоНефть".

Компании предлагают предоставить право перехода на налог на дополнительный доход (НДД) участкам недр с начальными извлекаемыми запасами менее 5 млн тонн и составляющих существенную часть ресурсной базы независимых нефтяных компаний (ННК).

"Действующее законодательство не позволяет идентифицировать малый и средний бизнес в нефтегазовой сфере. Ассоциация с учетом мнения опрошенных независимых нефтегазодобывающих организаций разработала настоящие предложения по мерам налогового стимулирования разработки мелких и очень мелких месторождений. Их активное вовлечение в хозяйственный оборот имеет значение и для всей нефтяной отрасли, и для экономики регионов", - пояснила "Известиям" генеральный директор "АссоНефти" Елена Корзун. По ее словам, по итогам девяти месяцев 2023 года отмечается самое существенное за последние 10 лет падение объемов добычи нефти сектором ННК.

Кроме того, ассоциация предлагает убрать ограничения для малых месторождений по "исторической" степени выработанности, поскольку этот показатель возрастает значительно быстрее, чем для средних и крупных месторождений. Помимо этого, в предложениях организации отмечается корректировка ставки НДД в отношении малых месторождений.

Предполагается, что только за счет пилотных проектов среднегодовая добыча нефти может увеличиться на 373-445 тыс. тонн, а суммарные доходы бюджетных систем страны составят 168-235 млрд рублей.

В Минфине "Известиям" подтвердили, что министерство рассмотрело подобные поступающие к ним инициативы, в том числе и от "АссоНефти". Министерство направило в ассоциацию перечень необходимых материалов для рассмотрения целесообразности предоставления запрашиваемых мер поддержки, и при получении необходимых данных, готово рассмотреть эти предложения. В Минэнерго "Известиям" отметили, что проводят системную работу по анализу возможных инструментов господдержки с участием других министерств и отраслевых компаний.