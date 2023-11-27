27 ноября, 06:18

"Селигдар" за девять месяцев получил 8,96 млрд рублей убытка

При этом валовая прибыль компании выросла на 57%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" за девять месяцев 2023 года получил 8,96 млрд рублей убытка по международным стандартам финансовой отчетности против прибыли в 9,08 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль компании выросла на 57%, до 10,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.

"По итогам отчетного периода получен убыток в размере 8 961 млн рублей, что было связано, прежде всего, с неденежным убытком от курсовых разниц, возникшим в результате переоценки обязательств, номинированных в золоте, в условиях роста рыночной цены золота в долларах и девальвации рубля. Прибыль за вычетом курсовых разниц в январе - сентябре 2023 года составила 3 537 млн рублей по сравнению с убытком 696 млн рублей годом ранее", - отметили в компании.

При этом консолидированная выручка компании за отчетный период выросла на 80%, до 37,15 млрд рублей, выручка от реализации золота, произведенного компаниями холдинга, за отчетный период выросла на 70%, до 24,9 млрд рублей.

Банковская EBITDA компании увеличилась на 65%, до 14,7 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 40%. Чистый долг (за вычетом денежных средств и стоимости нереализованного на 30.09.2023 аффинированного золота на ОМС) составил 47,2 млрд рублей. Показатель чистый долг/ EBITDA банковская на конец периода снизился до 2,45х.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке. 

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