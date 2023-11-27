"Яндекс" зарегистрировал новое юрлицо, связанное с размещением информации

Гендиректором компании "Сервисы размещения объявлений" стал глава "Яндекс вертикалей" Павел Алешин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" зарегистрировал компанию "Сервисы размещения объявлений", которая, в частности, предоставляет услуги по размещению информации и осуществляет деятельность по обработке данных. В пресс-службе "Яндекса" ТАСС сообщили, что эти изменения носят технический характер.

Компания, согласно данным ЕГРЮЛ, создана 24 ноября. Гендиректором назначен глава "Яндекс вертикалей" Павел Алешин, который владеет 51% юрлица. Остальные 49% принадлежат напрямую "Яндексу".

"Данные изменения носят технический характер и направлены на оптимизацию наших внутренних бизнес-процессов. Все сервисы продолжат работать, как и раньше - на них эти изменения не повлияют", - отметили в "Яндексе".