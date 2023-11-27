27 ноября, 08:50

Мосбиржа возобновила торги по акциям СПб-биржи

По данным на 11:36 мск, бумаги СПб-биржи находились на уровне 88 рублей за акцию

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа возобновила торги по акциям СПб-биржи после проведения дискретного аукциона, когда акции компании упали более чем на 34%, свидетельствуют данные торгов.

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По данным на 10:19 мск, котировки акций СПб-биржи опускались на 34,9% - до 63,8 рубля за бумагу.

В 11:00 мск Мосбиржа возобновила торги акциями компании. По данным на 11:36 мск, бумаги СПб-биржи находились на уровне 88 рублей за акцию (- 10,2%), свидетельствуют данные торгов.

Ранее СПб-биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве и сообщила, что обладает устойчивым финансовым состоянием. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала биржи.

Согласно данным картотеки арбитражного суда Москвы, заявление о признании СПб-биржи банкротом было зарегистрировано 24 ноября. При этом в материалах не называется сумма требований к бирже, в качестве заявителей указаны кредиторы. 

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